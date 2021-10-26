Роскомнадзор рассказал о борьбе с продажей сертификатов о вакцинации

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Роскомнадзор с марта этого года заблокировал или удалил 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 октября.

— С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды, — говорится в сообщении.

В марте под ограничения попали 24 ресурса, в июле — 1553, в августе — 1148, а в октябре — 448. За последние две недели динамики по росту числа подобных ресурсов не наблюдается, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

25 октября Минздрав России утвердил единый стандарт сертификата о вакцинации против COVID-19. Документ вступит в законную силу 8 ноября, полученные до этого сертификаты переоформят на «Госуслугах» до 1 марта 2022 года.

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26 октября помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что в новом сертификате учтут все факты о сделанных прививках, в том числе повторных. В настоящее время сертификат о предыдущей вакцинации также доступен в архиве в личном кабинете на портале ЕПГУ.