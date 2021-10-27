WADA обвинило Украину в нарушении кодекса агентства

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса WADA. Об этом сообщается во вторник, 26 октября, на сайте организации.

Расследование WADA под кодовым названием «Операция «Геркулес» было инициировано в 2019 году. В ходе разбирательства специалисты обнаружили доказательства, которые позволяют утверждать, что с 2012 года украинское агентство практикует уведомление спортсменов о грядущем допинг-контроле.

— «Операция «Геркулес» выявила убедительные доказательства того, что Антидопинговое агентство Украины связывалось со спортсменами по телефону или через тренеров, чтобы попросить их явиться на следующий день для тестирования. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования, — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

Отмечается, что в ходе операции были получены доказательства того, что в 2021 году украинское агентство предоставило результаты проверки по крайней мере шести образцов, взятых в соревновательный период, под видом проб, которые были отобраны во внесоревновательный период. Отдел расследований WADA заказал повторный анализ этих шести проб, результаты тестирования не выявили наличия допинга.

Применение некоторых веществ и методов запрещено только в соревновательный период, то есть положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный и в результате спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

— «Операция «Геркулес» подняла серьезные вопросы о целостности методов тестирования украинского агентства и о компетентности некоторых сотрудников. Подобная наглая практика, применявшаяся долгое время, свидетельствует о серьезных организационных недостатках агентства, — заявил Янгер.

Результаты данной операции были предоставлены соответствующим организациям, в частности комитету по соответствию и департаменту тестирования WADA, для принятия мер. В отношении Антидопингового агентства Украины инициирован процесс проверки на соответствие положениям кодекса WADA.

Российского пловца Александра Палатова дисквалифицировали за допинг. Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена на два года за нарушение антидопинговых правил начиная с 11 мая 2021 года.