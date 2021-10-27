Аналитик рассказал, что может обвалить курс рубля до Нового года

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Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются. Об этом сообщил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

— Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12 процентов, а некоторые упали и на 30 процентов. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля, — объяснил он.

Эксперт добавил, что на рубле также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа, но ситуация вряд ли будет катастрофичной.

Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают политические риски, которые могут появиться из-за ухудшения международной обстановки, новых антироссийских санкций и мощной волны коронавируса, передает агентство «Прайм».

Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня прошлого года. При этом курс евро упал ниже 82 рублей.