Аналитик рассказал, что может обвалить курс рубля до Нового года
Цены на энергоресурсы оказывают значительную поддержку рублю, но теоретические риски обвала национальной валюты сохраняются. Об этом сообщил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.
— Исходя из последних новостей, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12 процентов, а некоторые упали и на 30 процентов. Это, в свою очередь, оказало негативное влияние и на нефть, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля, — объяснил он.
Эксперт добавил, что на рубле также негативно может сказаться, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа, но ситуация вряд ли будет катастрофичной.
Потенциально, по словам Маслова, рублю угрожают политические риски, которые могут появиться из-за ухудшения международной обстановки, новых антироссийских санкций и мощной волны коронавируса, передает агентство «Прайм».
Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля впервые с июня прошлого года. При этом курс евро упал ниже 82 рублей.