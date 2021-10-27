Читатели французского Le Figaro осудили решение о передаче скифского золота Украине

Фото: president.gov.ua

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали решение амстердамского суда по передаче так называемого скифского золота, принадлежащего музею в Крыму, Украине. Пользователи подвергли критике позицию, высказанную судом и приведенную в материале издания.

В частности, там говорится, что эти музейные экспонаты — часть наследия Крыма, который был частью Украины, которая с 1991 года обрела независимость.

«Эти предметы принадлежат Крыму. Золото Крыма нужно вернуть в музей в Крыму»; «Слово «Украина» означает «периферия». Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр»; «Если плоды выставки не будут возвращены музею-ссудителю, это станет очень плохой судебной практикой, ни один музей не посмеет одолжить свои сокровища из страха увидеть их ограбленными музеем-ссудителем», — приводят комментарии пользователей «Известия».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов является обыкновенным воровством. Россия и Украина, по его словам, не имеют к этому отношения, ведь речь идет о споре между музеями. Скифское золото следует вернуть туда, куда обещали в Бонне и Амстердаме в 2013 году: в Крым, подчеркнул депутат.

26 октября Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».