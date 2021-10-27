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Москвичам рассказали о погоде в городе 27 октября

Виктория Сикерина

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Москвичам рассказали о погоде в городе 27 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителей столицы ожидают местами сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 27 октября.

Воздух прогреется до плюс 6–8 градусов. При этом местами возможны небольшие осадки, говорится в сообщении ведомства.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.

Она уточнила, что без осадков в первые дни ноября не обойдется. По словам синоптика, 1 и 2 ноября будет сухая погода, а осадки ожидаются с 3 октября.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что жители Москвы могут в ближайшие девять дней не ждать снегопадов и зимних температур.

По статистике, устойчивые морозы ниже нуля приходят в столице 9–10 ноября, а постоянный снежный покров формируется в конце ноября.

Метеоролог заявил, что традиционно приходом зимы считаются устойчивый минус и не тающий снег. Согласно статистическим данным для города и Подмосковья за последние 30 лет, «устойчивый переход температур через ноль градусов происходит в самом конце первой декады ноября — 9–10 числа».

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