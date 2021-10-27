Проект столичного бюджета на 2022–2024 годы рассмотрят в Мосгордуме 3 ноября

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Московская городская дума в первом чтении рассмотрит проект городского бюджета на период с 2022 по 2024 год 3 ноября. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду, 27 октября, в ходе заседания парламента столицы.

По его словам, в выходные дни, с 28 октября по 7 ноября, Дума продолжит рассматривать бюджет на профильных комиссиях.

— 3 ноября мы проведем заседание Московской городской думы по рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, — передает РИА Новости слова Шапошникова.

Во вторник, 26 октября, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о повышении размера минимальной пенсии с доплатой от города до 21 193 рублей.

Таким образом, с 1 января 2022 года индексация выплаты неработающим пенсионерам составит 4,8 процента.

Также заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Светлана Губанова на заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике заявила, что около 150 миллиардов рублей из городского бюджета направят на реализацию льготного проезда в общественном транспорте столицы в следующем году.

Примечательно, что город продолжит совершенствовать систему социального такси для маломобильных граждан. Примерно 100 миллионов рублей из бюджета столицы потратят в 2022 году на закупку таких машин.