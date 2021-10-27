Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект столичного бюджета на 2022–2024 годы рассмотрят в Мосгордуме 3 ноября

Виктория Сикерина

Город
Проект столичного бюджета на 2022–2024 годы рассмотрят в Мосгордуме 3 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская городская дума в первом чтении рассмотрит проект городского бюджета на период с 2022 по 2024 год 3 ноября. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду, 27 октября, в ходе заседания парламента столицы.

По его словам, в выходные дни, с 28 октября по 7 ноября, Дума продолжит рассматривать бюджет на профильных комиссиях.

— 3 ноября мы проведем заседание Московской городской думы по рассмотрению проекта бюджета в первом чтении, — передает РИА Новости слова Шапошникова.

Во вторник, 26 октября, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о повышении размера минимальной пенсии с доплатой от города до 21 193 рублей.

Таким образом, с 1 января 2022 года индексация выплаты неработающим пенсионерам составит 4,8 процента.

Также заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Светлана Губанова на заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике заявила, что около 150 миллиардов рублей из городского бюджета направят на реализацию льготного проезда в общественном транспорте столицы в следующем году.

Примечательно, что город продолжит совершенствовать систему социального такси для маломобильных граждан. Примерно 100 миллионов рублей из бюджета столицы потратят в 2022 году на закупку таких машин.

Читайте также:
БюджетМосгордумапроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте