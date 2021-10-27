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Названа причина взрыва газа в жилом доме в Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Названа причина взрыва газа в жилом доме в Красногорске
Фото: krasnogorsk-adm.ru
Россия, Московская область, Красногорск, Железнодорожный проезд Карта всех событий

Взрыв газа в жилом доме в подмосковном Красногорске произошел из-за некорректного проведения работ по установке газовой плиты. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе администрации Красногорска.

По данным администрации, хозяин квартиры, где произошел взрыв, обратился к наемному рабочему, чтобы тот переустановил газовую плиту.

— По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок, — говорится в сообщении.

Добавляется, что хозяин квартиры получил «легкие повреждения кожного покрова руки». Рабочий после происшествия скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция.

Также на сайте администрации города опубликованы фотографии с места происшествия. По ним можно судить о силе произошедшего взрыва.

Фото: krasnogorsk-adm.ru
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Фото: krasnogorsk-adm.ru
Фото: krasnogorsk-adm.ru
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Фото: krasnogorsk-adm.ru
Фото: krasnogorsk-adm.ru
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Фото: krasnogorsk-adm.ru
Фото: krasnogorsk-adm.ru
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Фото: krasnogorsk-adm.ru

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Железнодорожном проезде произошел в 09:35. Ранее сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал.

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