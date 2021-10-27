Аллерголог объяснила, как может возникнуть аллергия на мужа

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Врач-аллерголог Майя Руселевич рассказала, возможна ли аллергия на человека.

— Аллергия на человека может быть. Иногда даже супружеские пары по этому вопросу обращаются к врачу-аллергологу. Реакцию может вызывать любое вещество, в котором есть белок. А в нашем организме есть много клеток, жидкостей, где есть белковая структура, поэтому аллергическая реакция может произойти, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Клачт Онлайн».

Доктор объяснила, что снимать проявления аллергии таблетками малоэффективно, так как пациент борется исключительно со следствием, а не с причиной. Именно поэтому в случае, если на теле появилась сыпь, нужно обратиться к врачу. Вместе с этим, иногда пищевая аллергия может проходить самостоятельно.

— Есть понятие «иммунологическая толерантность», когда организм начинает нормально реагировать на поступление аллергена в организм. Если мы поняли, что у нас есть аллергия на какой-то продукт, исключите его из рациона на 6-12 месяцев в зависимости от реакции. И после этого срока снова употребите его. Может так случиться, что аллергической реакции на него не будет.

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