Водитель сделал тюнинг своей машины и получил несколько штрафов в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

В Москве автоинспекторы оштрафовали водителя, который внес в конструкцию своего автомобиля незаконные изменения. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что обратили внимание на правонарушителя после того, как в Сети появилось видео, на котором он демонстрирует установленные на его иномарку световые сигналы. При этом подобная установка нарушает безопасность дорожного движения.

Спустя некоторое время автоинспекторы остановили машину нарушителя на Большой Академической улице.

— В отношении 28-летнего гражданина составлен ряд административных материалов — за тонировку, управление без страхового полиса и нарушение правил применения ремней безопасности, а также за незаконную установку световых приборов, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-служба ГИБДД

Мужчина получил уведомление о необходимости устранения несанкционированных изменений в конструкции машины.

В ГИБДД отметили, что ведомство проводит мониторинг публикаций в Сети, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения (ПДД). В отношении нарушителей будут приниматься административные меры.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.