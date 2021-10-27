Андрей Бочкарев: Строящаяся станция метро «Лианозово» готова на четверть

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Готовность станции строящегося участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена «Лианозово» составляет 25 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 27 октября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты возводят переход, который в будущем свяжет остановочный пункт с вестибюлем платформы Лианозово первого маршрута Московский центральных диаметров (МЦД-1).

— Станция «Лианозово» готова на четверть. Более чем наполовину выполнено бетонирование основных конструкций станционного комплекса, ведется гидроизоляция, завершаются земляные работы, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что до конца текущего года рабочие завершат проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово». Также планируется достроить тоннелепроход между остановочными пунктами «Лианозово» и «Физтех».

— Общая готовность нового участка салатовой ветки протяженностью 6,9 километра оценивается в 20 процентов, — подчеркнул заместитель мэра столицы.

Во вторник, 26 октября заммэра рассказал, что за период с 2022 по 2024 год в Москве планируют возвести 25 станций метро и провести 58,5 километра тоннелей.

По словам Андрея Бочкарева, до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.