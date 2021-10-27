Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ночь искусств пройдет в Музее Москвы онлайн

Ольга Маркова

Развлечения
Ночь искусств пройдет в Музее Москвы онлайн
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы 4 ноября станет участником акции «Ночь искусств». Мероприятия пройдут в формате онлайн на страницах музея в социальных сетях. В программе запланированы концерт на выставке «Москва-Сеул: Общие замыслы», открытие выставки в инфопоинте, лекции и экскурсии.

Старт вечерней программе даст открытие поп-ап выставки XXL художника, иллюстратора и музыканта Андрея Касай. Далее зрители смогут увидеть трансляцию концерта современных исполнителей — группы Zarya и «Сверкай». Музыканты выступят в пространстве выставки «Москва — Сеул: Общие замыслы», а зрители смогут присоединиться онлайн.

Специальные программы подготовили и филиалы Музея Москвы. Лекции и экскурсии можно увидеть в социальных сетях Музея истории Лефортово, Музея археологии Москвы и Центра Гиляровского.

Музей археологии Москвы покажет мастер-класс по изготовлению игрушек Русского Севера и экскурсию по выставке «Делу время — потехе час: мир глиняных игрушек». Центр Гиляровского презентует три лекции о городе. А Музей истории Лефортово представит лекцию историка моды Веры Радвилы и воркшоп по геральдике.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

Читайте также:
МузеиВыставкиЛекции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте