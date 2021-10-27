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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Профсоюзная и Островитянова. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Занята одна полоса движения на улице Островитянова в сторону Ленинского проспекта, для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

До этого столичная ГИБДД сообщила, что на прошедшей неделе в Москве произошло 168 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 179 пострадали. Самым аварийным днем стала среда, 20 октября.

По данным ведомства, среди пострадавших в авариях на минувшей неделе 14 детей. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (75 эпизодов) и столкновение транспортных средств (72). При этом в 47 процентах случаев ДТП с пешеходами происходили в неустановленных для перехода дороги местах.