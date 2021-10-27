Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом по реновации в районе Гольяново ввели в эксплуатацию

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в районе Гольяново ввели в эксплуатацию
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 71 Карта всех событий

Жилую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда в столичном районе Гольяново начали эксплуатировать. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства города со ссылкой на слова руководителя Рафика Загрутдинова в среду, 27 октября.

Он отметил, что в новом доме предусмотрены 150 квартир, большинство из которых — двухкомнатные.

— В районе Гольяново по адресу Щелковское шоссе, дом 71, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — сказал глава ведомства.

В пресс-службе добавили, что специалисты выполнили здание по индивидуальному проекту. Наружные стены до первого этажа украсили керамогранитные плиты и облицовочный кирпич. Фасады на верхних этажах сделали с помощью фиброцементных плит. Также на стенах предусмотрены корзины для кондиционеров в едином стиле.

Первый этаж новостройки отдали коммерческим и техническим помещениям: заведениям общественного питания, салонам красоты, спортивным залам, секциям для детей, офисным кабинетам и объектам городской инфраструктуры.

При этом колясочная, комната консьержа, кладовая и зона уборочного инвентаря разместились в подъездах.

Прилегающую к зданию территорию также благоустроили. Здесь установили спортивные и детские площадки, оборудовали пространства для отдыха и высадили растения, пишет агентство городских новостей «Москва».

В среду, 27 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год.

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновЖильеСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте