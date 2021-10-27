Дом по реновации в районе Гольяново ввели в эксплуатацию

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 71 Карта всех событий

Жилую многоэтажку по программе реновации жилищного фонда в столичном районе Гольяново начали эксплуатировать. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства города со ссылкой на слова руководителя Рафика Загрутдинова в среду, 27 октября.

Он отметил, что в новом доме предусмотрены 150 квартир, большинство из которых — двухкомнатные.

— В районе Гольяново по адресу Щелковское шоссе, дом 71, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — сказал глава ведомства.

В пресс-службе добавили, что специалисты выполнили здание по индивидуальному проекту. Наружные стены до первого этажа украсили керамогранитные плиты и облицовочный кирпич. Фасады на верхних этажах сделали с помощью фиброцементных плит. Также на стенах предусмотрены корзины для кондиционеров в едином стиле.

Первый этаж новостройки отдали коммерческим и техническим помещениям: заведениям общественного питания, салонам красоты, спортивным залам, секциям для детей, офисным кабинетам и объектам городской инфраструктуры.

При этом колясочная, комната консьержа, кладовая и зона уборочного инвентаря разместились в подъездах.

Прилегающую к зданию территорию также благоустроили. Здесь установили спортивные и детские площадки, оборудовали пространства для отдыха и высадили растения, пишет агентство городских новостей «Москва».

В среду, 27 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год.