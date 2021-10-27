Выставка «Арт-орнитология» откроется в Биологическом музее

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева представляет выставку «Арт-орнитология». Наука и искусство по-разному отражают мир. Проект объединяет научный и художественный взгляды в работах двух художников-анималистов — Софии Шуховой и Евгения Коблика.

Посетители увидят работы Софии Шуховой, посвященные певчим птицам Юго-Восточной Азии, их роли в культуре и влиянию незаконной торговли животными на редкие виды.

А рисунки Евгения Коблика тонко и точно передают наблюдения в природе.

Выставка открыта с 4 ноября по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.