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Выставка «Арт-орнитология» откроется в Биологическом музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Арт-орнитология» откроется в Биологическом музее
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Малая Грузинская улица, 15 Карта всех событий

Биологический музей имени Тимирязева представляет выставку «Арт-орнитология». Наука и искусство по-разному отражают мир. Проект объединяет научный и художественный взгляды в работах двух художников-анималистов — Софии Шуховой и Евгения Коблика.

Посетители увидят работы Софии Шуховой, посвященные певчим птицам Юго-Восточной Азии, их роли в культуре и влиянию незаконной торговли животными на редкие виды.

А рисунки Евгения Коблика тонко и точно передают наблюдения в природе.

Выставка открыта с 4 ноября по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Музее современной истории России с 26 октября работает выставка «Мы запомним суровую осень», посвященная 80-летию битвы под Москвой. Гости музея увидят живописные произведения, посвященные одной из самых трагических и героических страниц Великой Отечественной войны.

4 ноября Музей Победы открывает выставку «Парад, изменивший историю», посвященную легендарному маршу 7 ноября 1941 года. Посетители увидят фотографии из фондов Музея Победы и Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохронику парада, хранящиеся в музее личные документы ветеранов — участников парада Юрия Кирилловича Игнатьева и Василия Михайловича Лагодина.

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