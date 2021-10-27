Жители Рязановского поселения в ТиНАО смогут воспользоваться сервисом «По пути»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

Жители поселения Рязановское в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы с 1 ноября текущего года смогут воспользоваться сервисом «По пути». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в среду, 27 октября.

Он отметил, что более двадцати тысяч горожан смогут вызвать наземный общественный транспорт до станции Московских центральных диаметров (МЦД) Силикатная и обратно. Для реализации таких маршрутов количество автобусов увеличится на 15 единиц.

— Мы видим, что вам нравится новый сервис, мы внимательно читаем и прорабатываем все ваши идеи и предложения, поэтому с 1 ноября запускаем второй этап сервиса для жителей поселения Рязановского. Развитие сервиса «По пути» актуально сейчас, в период пандемии, чтобы предоставить пассажирам альтернативные маршруты и разгрузить уже существующие, — заявил заммэра.

Транспортная система Москвы продолжает непрерывно развиваться. Так, в среду, 27 октября, мэр города Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Кокошкино Киевской линии Московской железной дороги (МЖД).

Впоследствии открытый остановочный пункт войдет в состав четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4).