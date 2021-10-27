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В ЭНЦ провели шестисотую витреоретинальную операцию

Полина Долганова

Общество
В ЭНЦ провели шестисотую витреоретинальную операцию
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России (ЭНЦ) провели 600-ю за последние 11 лет витреоретинальную операцию в рамках хирургического направления офтальмологической помощи.

Витреоретинальная хирургия представляет собой операцию на сетчатке и стекловидном теле глаза.

Отмечается, что в 2019 году в стране было проведено около 500 тысяч таких операций при потребности в четыре миллиона.

Своевременно проведенное хирургическое вмешательство по удалению стекловидного тела помогает пациентам вернуть зрение практически до того уровня, который наблюдался до его ухудшения. При этом данная операция является самой сложной из всех проводимых в ЭНЦ.

В настоящее время центр обеспечивает пациентов всеми видами офтальмологических услуг, представленных как на российском, так и на западном рынках медицины.

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