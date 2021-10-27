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СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка от упавшего дерева в Талдоме

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка от упавшего дерева в Талдоме
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Талдом Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенца, на которого упало дерево в подмосковном Талдоме. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», — заключила Врадий.

22 октября в подмосковном Талдоме из-за сильного ветра дерево упало на коляску, в которой был малыш 2020 года рождения. Девочка скончалась в больнице от полученных повреждений.

Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в подмосковном Ногинске от отравления умерла двухлетняя девочка. По данным прокуратуры, двухлетнего ребенка с признаками отравления госпитализировали 25 октября. В больнице девочка скончалась. В связи с этим проводится проверка.

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