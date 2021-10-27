Эксперт Центра Гамалеи: «Спутник V» получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

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Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании препарата для вакцинации от COVID-19 «Спутник V» уже построен. Вакцина может быть признана в ближайшее время. Такое мнение в среду, 27 октября, выразил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, в настоящее время ситуация находится на финальной стадии.

— Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ, — цитирует специалиста ТАСС.

20 октября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V».

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

14 октября итальянский посол в России Джорджо Стараче заявил, что Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на национальном уровне без согласия Евросоюза. Однако страна сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию препарата в европейских институтах.