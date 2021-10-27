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«Концертная деятельность «Алисы» заканчивается»: Кинчев простился с фанатами

Илья Ашуров

Общество
«Концертная деятельность «Алисы» заканчивается»: Кинчев простился с фанатами
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российский музыкант Константин Кинчев заявил, что рок-группа «Алиса», лидером которой он является, прекращает свою концертную деятельность. Видеообращение с этим заявлением размещено на официальной странице «Алисы» в Instagram.

По словам рокера, подобное решение было принято группой в связи с веденными в стране ограничениями.

— По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут, потому что мы считаем это сегрегацией. Концертная деятельность на этом группы «Алиса» заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены, — сказал лидер «Алисы».

Видео: Instagram / alisa__group

Таким образом, запланированный на 19 ноября концертгруппы в Москве отменяется, деньги за билеты будут возвращены.

До этого сообщалось, что рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске. Музыканты не согласны с введенным в регионе режимом QR-кодов.

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