Мужчина похитил 600 тысяч рублей из припаркованного «Мерседеса»
Столичная полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из припаркованной иномарки. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.
По ее словам, на стоянке торгового комплекса, расположенного на улице Верхние поля, злоумышленник обратил внимание, что водитель автомобиля «Мерседес» пересчитывает деньги. В какой-то момент водитель вышел из машины, оставив деньги в салоне.
Подозреваемый воспользоваться моментом и открыл переднюю пассажирскую дверь, похитив из салона сумку, в которой находились деньги.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. По его словам, материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным он распорядился по своему усмотрению, — заключила Гузь.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
До этого сообщалось, как столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже почти двух миллионов рублей из припаркованной иномарки. Тот случай произошел на Миусской площади.