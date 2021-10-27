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Мужчина похитил 600 тысяч рублей из припаркованного «Мерседеса»

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина похитил 600 тысяч рублей из припаркованного «Мерседеса»
Фото: Пресс-служба МВД
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Столичная полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крупной суммы денег из припаркованной иномарки. Об этом в среду, 27 октября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, на стоянке торгового комплекса, расположенного на улице Верхние поля, злоумышленник обратил внимание, что водитель автомобиля «Мерседес» пересчитывает деньги. В какой-то момент водитель вышел из машины, оставив деньги в салоне.

Подозреваемый воспользоваться моментом и открыл переднюю пассажирскую дверь, похитив из салона сумку, в которой находились деньги.

Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. По его словам, материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным он распорядился по своему усмотрению, — заключила Гузь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, как столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже почти двух миллионов рублей из припаркованной иномарки. Тот случай произошел на Миусской площади.

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