Серийный домушник обокрал 15 квартир в Ивановской области на миллион рублей

Фото: Скриншот с видео МВД

Полиция задержала серийного домушника в Ивановской области. На его счету по меньшей мере 15 квартирных краж. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемый всякий раз действовал по одной и той же схеме. Для кражи он выбирал жилища, расположенные на первых этажах.

Сначала он несколько раз звонил в квартиру, проверяя таким образом, есть ли кто-нибудь дома. В случае если хозяев в квартире не было, он вскрывал оконную раму при помощи фомки и проникал внутрь.

Во время очередной кражи злоумышленник был задержан. Выяснилось, что он причастен по меньшей мере к 15 квартирным кражам, совершенным на территории Ивановской области. Чаще всего вор похищал ювелирные изделия и деньги.

— Похищенные ювелирные изделия фигурант сдавал в ломбард. Общий ущерб от его криминальной деятельности составил сумму равную миллиону рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Пресс-служба МВД

В настоящее время задержанный находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, как столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в краже почти двух миллионов рублей из припаркованной иномарки. Машина, из которой были украдены деньги, находилась на Миусской площади.