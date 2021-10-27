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Дептранс сообщил о штатной работе станции метро «Улица 1905 года»
Станция метро «Улица 1905 года», несмотря на возгорание в городском переходе, функционирует в штатном режиме. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.
— Станция «Улица 1905 года» работает в штатном режиме. Возгорание в городском подуличном переходе не влияет на работу метрополитена, — говорится в сообщении.
Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
27 октября в департаменте сообщили, что разрешенный лимит скорости поменялся на трех магистралях в Москве. На Северо-Восточной хорде он достиг 90 километров в час, на проспекте Генерала Дорохова — 80, на участке Ленинградского шоссе от МКАД до Шереметьевского шоссе — 70.
Столичные водители могут ускоряться, но при этом не стоит забывать о правилах безопасного движения, напомнили в департаменте. За рулем не стоит отвлекаться на телефоны, в автомобиле следует всегда пристегиваться, а также держать дистанцию от других машин.
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