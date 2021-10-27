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Путин поручил Газпрому повысить объемы газа в хранилищах Европы

Полина Долганова

Общество
Путин поручил Газпрому повысить объемы газа в хранилищах Европы
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Российской компании «Газпром» необходимо будет приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских подземных хранилищах. Сделать это нужно после закачки топлива в отечественные хранилища. Такое поручение в среду, 27 октября, дал президент России Владимир Путин.

— Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом, — цитирует главу государства РИА Новости.

До этого президент РФ отметил, что российская компания «Газпром» полностью выполняет все соглашения со странами Европы по поставкам газа.

Вице-премьер России Александр Новак в среду, 20 октября, заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

16 октября он рассказал, что повторение текущей ситуации с энергетическим кризисом в Европе не исключено. Россия, по его словам, готова вести упреждающий диалог со своими партнерами из Европы. Вице-премьер добавил, что в подземных газовых хранилищах стран Евросоюза не хватает около 25 миллиардов кубометров газа.

13 октября Европейский союз начал активный период отбора газа из своих подземных газовых хранилищ. В начале сезона их заполненность составляла более чем 78 процентов, что на 14 процентов меньше среднего показателя за последние пять лет.

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