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«Дом лани» в Зеленограде временно закроют из-за брачного периода животных

Иван Юминов

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«Дом лани» в Зеленограде временно закроют из-за брачного периода животных
Фото: Instagram / mospriroda
Россия, Москва, Зеленоград, Никольский проезд, 2 Карта всех событий

Из-за брачного периода животных вольерный комплекс «Дом лани» в Зеленограде будет закрыт до 15 ноября. Об этом сообщили в Мосприроде в среду, 27 октября.

— В связи с периодом гона у ланей в целях безопасности вольерный комплекс «Дом лани» с 28.10.2021 по 15.11.2021 временно закрыт для посещения. Просим отнестись с пониманием и приносим извинения за доставленные неудобства! — говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет размещена позже, отмечается на странице ведомства в Instagram.

27 октября сообщалось, что Мосприрода приглашает жителей и гостей столицы с 29 октября принять участие в квесте #КоллекционерМосприроды. На территориях города — в природно-исторических парках «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Царицыно», природном заказнике «Долина реки Сетунь» — участникам квеста предстоит искать «артефакты».

На природных объектах будут размещены шесть видов отрывных артобъявлений. Задача — собрать шесть разных отрывающихся фрагментов и выполнить дополнительные задания.

Познавательный «бумажный гербарий» состоит из следующих видов московских деревьев: березы, дуба, клена, липы, туи, черной ольхи — именно им посвящены разыскиваемые объявления. Пять участников, которые выполнят все условия игры и творчески подойдут к дополнительным заданиям, после 8 ноября получат призы от Мосприроды.

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