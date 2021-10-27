Столичный суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

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Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его родственников. Об этом в среду, 27 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Скрипкину может грозить пожизненное лишение свободы.

Убийство семьи Яхонтова

26 октября в квартире на Мосфильмовской улице обнаружили три тела. Убитыми оказались бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. По предварительным сведениям, женщина с сыном были задушены. Тело отца нашли в коридоре.

По данным «Вечерней Москвы», семья Яхонтова перестала выходить на связь в воскресенье. Знакомые погибших взяли ключи у домработницы, чтобы проверить, все ли у них в порядке. В квартире они обнаружили три трупа со следами насильственной смерти.

Михаил Яхонтов был топ-менеджером «Смоленского банка». В 2016 году его судили за преднамеренное банкротство и вывод денег из указанного банка. Тогда суд приговорил его к шести годам лишения свободы и постановил взыскать с него два миллиарда рублей.

Подробную информацию о произошедшем убийстве читайте в специальном материале «ВМ».