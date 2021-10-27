Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против восьми россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Швейцария последовала примеру Евросоюза и расширила свой санкционный список на фоне воссоединения России и Крыма. Теперь в перечень вошли восемь новых человек. Об этом говорится на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

Под санкции попали начальник Управления ФСБ РФ по Крыму и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель главка СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев, а также региональные судьи Галина Редько, Михаил Белоусов, Виктор Можелянский, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и представитель прокуратуры Евгений Колпиков.

Их включение в санкционный список обосновано тем, что эти лица якобы активно поддерживали политические действия, которые ставят под угрозу территориальную целостность Украины, пишет ТАСС.

В понедельник, 11 октября, совет Евросоюза расширил санкционный список в отношении конкретных лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В него вошли восемь новых фигурантов, в том числе граждане России и Украины.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».