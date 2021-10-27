Кабмин 28 октября обсудит ход проведения Всероссийской переписи населения

Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации на заседании в четверг, 28 октября, обсудит ход проведения Всероссийской переписи населения. Об этом в среду, 27 октября, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

— На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы. <...> О ходе проведения Всероссийской переписи населения, — цитирует заявление кабмина РИА Новости.

Накануне стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в переписи населения в онлайн-формате.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.