Голикова опасается отказа врачей от профессии из-за выгорания за время пандемии

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Медики больше других групп населения испытывают на себе последствия коронавирусной инфекции, что может сподвигнуть их уйти из профессии. Такое мнение в среду, 27 октября, выразила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в красной зоне, кратно подвержены последствиям ковида. И я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание, — сказала она.

Голикова также отметила, что на сегодняшний день в российской сфере здравоохранения существует проблема с притоком кадров, пишет ТАСС.

За предыдущую неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 14 российских регионах. По словам Голиковой, речь идет о таких регионах, как Астраханская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Свердловская, Ростовская области, Алтайский, Пермский и Забайкальский края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Вне зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице медицинские учреждения продолжат оказывать горожанам плановую и экстренную помощь. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, в периоды пиковых показателей заболеваемости на систему здравоохранения города оказывается огромная нагрузка.