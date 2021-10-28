Поймать и уничтожить: какие анализы помогут вовремя выявить тромбы

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У некоторых перенесших коронавирус пациентов может развиться тромбоз — состояние, при котором в кровеносных сосудах формируются сгустки крови, так называемые тромбы. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями. «Вечерняя Москва» узнала у врача, как быстро выявить и устранить проблему.

Признаки тромбоза

Проверяться на наличие тромбов в сосудах следует в обязательном порядка всем перенесшим COVID-19, особенно тем, у кого имеются сопутствующие заболевания, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

— Первым сигналом, свидетельствующим о наличии проблемы, служит возникновение отеков и чувства тяжести в нижних конечностях. Это признаки того, что происходит закупорка кровеносных сосудов.

Прибавить в объеме, по слова врача, могут и другие части тела, например, руки:

— Любые отеки и болевые ощущения должны вас насторожить и стать поводом пройти обследование. Часто отечность бывает односторонней, что очень бросается в глаза, и является признаком нарушения работы кроветворных органов. Над проблемными участками кожный покров истончается, он приобретает характерный глянцевый блеск и появляется «синюшность».

Чаще всего нарушение возникает у людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и аутоиммунными недугами. Диагностика для этих людей, по словам Лапы, обязательна. Возникший тромб может оторваться от стенки сосуда и, поднимаясь с током крови, закупорить легочную артерию, что неминуемо приведет к летальному исходу, предупредила терапевт.

Какие нужно сдать анализы

Прежде всего, следует пройти комплексное гематологическое исследование — коагулограмму. Эта процедура направлена на оценку состояния системы гемостаза, то есть показателей свертываемости крови, объяснила Лапа:

— Именно эта процедура помогает вовремя выявить нарушения целостности стенки сосудов.

Дополнительными лабораторно-инструментальными способами диагностики являются: ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗИ сосудов), флебография (исследование венозного русла с применением рентгеноконтрастного вещества) и анализ крови на D-димер, который позволяет судить об интенсивности процесса образования и разрушения фибриновых сгустков.

Если врачи находят нарушения в кроветвторных органах, пациенту назначается лечение препаратами, которые разжижают кровь, — антикоагулянтами. В случаях тяжелого тромбоза, по словам терапевта, применяются сильные разрушающие тромбы препараты (тромболитическая терапия).

Терапия проходит два этапа — неотложное лечение в остром периоде и длительное последующее лечение.