Хабенский и Хаматова попросили Путина изменить закон об иноагентах

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Руководители российских благотворительных фондов попросили президента РФ Владимира Путина включить подобные организации в список учреждений, на которые не распространяется закон об иноагентах. Об этом изданию «Такие дела» сообщил учредитель фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский.

Обращение к Путину подписали 40 человек, в том числе учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, художественный руководитель МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актер Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, президент Русфонда Лев Амбиндер и председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

В фонде Хабенского подтвердили изданию РБК, что артист подписал соответствующее письмо. Подписавшиеся призвали дать возможность НКО, включенным в реестр иноагентов, выйти из него, если закон изменят. В обращении они указали, что благотворительные организации уже контролирует Министерство юстиции, их деятельность не является политической и «следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона».

Также авторы обращения подчеркнули, что действие закона об иноагентах не распространяется на религиозные организации, госкорпорации и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды, торгово-промышленные палаты и объединения работодателей.

Закон об НКО-иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Организации, которыезанимаются политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, должны регистрироваться в качестве иноагентов в Минюсте. В 2014 году был подписан закон о принудительном включении в реестр НКО-иноагентов, которым занимается Минюст. Организации, внесенные в этот список, должны отчитываться о том, на что расходуют средства, в том числе полученные от иностранных источников.

За последние годы иноагентами признали несколько десятков НКО, в частности «Династия», «Мемориал», «Комитет против пыток» и другие.

Путин пообещал изучить «размытые критерии» в законе об иноагентах. Глава государства, по его словам, постоянно дает эти поручения администрации президента и депутатам Госдумы. Им поручается совершенствовать данный инструмент и не злоупотреблять им.