Обнародовавший видео с пытками в колонии Саратовской области программист заочно арестован

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Саратовская полиция объявит программиста Сергея Савельева, опубликовавшего видео с пытками в колонии Саратовской области, в международный розыск. Он заочно арестован. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

— Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Савельева обвиняют в получении неправомерного доступа к компьютерной информации в то время, когда он сам сидел в колонии.

До этого его объявили в розыск, но не было точного указания статьи УК РФ.

Ранее французские СМИ сообщали, что программист попросил во Франции убежища. Отмечается, что он отбывал наказание в той же колонии по делу о торговле запрещенными веществами. И под видом технического обслуживания компьютеров скачал видеоролики с жестоким содержимым.

В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера. Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

После публикации видеоролика с изнасилованием и пытками одного из заключенных глава УФСИН по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Федотов подал рапорт об отставке.

В результате СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту.