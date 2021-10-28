Врач развеяла популярные мифы о лечении онкологии

Фото: Pixabay

Врач-кардиолог и психосоматолог Анна Кореневич рассказала о самых распространенных заблуждениях, связанных с появлением или лечением онкологических заболеваний.

Главный миф о раке, по словам эксперта, берет свое начало в Италии. Согласно утверждению итальянского врача Туллио Смончини, рак можно вылечить инъекциями пищевой соды. По словам Кореневич, никакой теоретической и доказательной базы его методики нет и не может быть.

Еще одна абсурдная теория говорит о том, что рак можно победить при помощи витамина С.

Согласно третьему мифу, частота раковых заболеваний напрямую зависит от экологической обстановки в мире. Сторонникам этой теории стоит задуматься о том, почему раком болеют животные, хотя они находятся в естественной среде обитания.

Кореневич напомнила, что единственной действенной профилактикой рака является здоровый образ жизни и посещение плановых регулярных медосмотров. Именно раннее выявление рака помогает полностью излечить смертельно опасную болезнь, передает издание «Невские новости».

Ранее Кореневич назвала анализ крови, который покажет предрасположенность к болезням сердца.