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Сервис по передаче сведений о сотрудниках запустили в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Сервис по передаче сведений о сотрудниках запустили в Подмосковье
Фото: Pixabay

Специальный сервис по передаче сведений о работе сотрудников запустили для работодателей в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

— В Московской области введены дополнительные меры по борьбе с COVID-19. В рамках этих мер работодатели должны перевести часть сотрудников на дистанционный формат работы. Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА, — рассказал глава регионального Мингосуправления Максим Рымар.

В прошлом году в период ограничений работодатели подали более 20 тысяч заявлений на услугу по передаче сведений о режиме работы.

Передача сведений обязательна для работодателей Подмосковья с 29 октября. В этот период компании должны сообщить, в каком режиме работает трудовой коллектив. Если информация изменилась, необходимо подать сведения повторно, причем сделать это нужно в день принятия соответствующего решения.

Работодатели должны указать общее количество сотрудников, число работающих на месте и дистанционно, количество сотрудников старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, сотрудников с QR-кодами.

До этого сообщалось, что Подмосковье запустит горячую линию помощи волонтеров.

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