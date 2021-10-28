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Врач рассказал об особенностях вакцинации онкобольных

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал об особенностях вакцинации онкобольных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Старший научный сотрудник отделения биотерапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Минздрава России Игорь Самойленко рассказал об особенностях вакцинации пациентов, имеющих онкологические заболевания.

Ранее Роспотребнадзор назвал список лекарств, которые снижают выработку иммунного ответа при вакцинации от коронавируса. Среди них оказались препараты для онкобольных, передает ФАН.

Он пояснил, что курс приема препаратов для онкобольных назначается таким образом, чтобы у человека было время восстановиться между курсами лечения. По мнению доктора, прививку от коронавируса можно сделать между курсами лечения, тогда она даст максимальный эффект. Врач отметил, что лучшего способа пока не придумали.

— Снижать дозу противоопухолевых лекарств для того, чтобы сделать вакцинацию, — так поступать никто не станет. Единственное, что мы можем играть, естественно, предусмотренным межкурсовым интервалом, куда можем вписывать вакцинацию, — пояснил он в комментарии «Царьграду».

До этого врач-кардиолог и психосоматолог Анна Кореневич рассказала о самых распространенных заблуждениях, связанных с появлением или лечением онкологических заболеваний.

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