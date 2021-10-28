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Врач прокомментировал идею о введении обязательной вакцинации

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач прокомментировал идею о введении обязательной вакцинации
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врач Дмитрий Еделев прокомментировал идею о введении обязательной вакцинации в России.

По его словам, пользу вакцинации можно проиллюстрировать простым примером. Он отметил, что в Саудовской Аравии вакцинацию прошли 96 процентов населения, оставшиеся четыре процента имеют реальные медицинские противопоказания.

— Если переводить население Саудовской Аравии на наши реалии, то можно посчитать, что количество заболевших там в 30 раз меньше, количество умерших — в 500 раз меньше. Это объективный итог вакцинации, — уточнил он в комментарии «Царьграду».

Предложение об обязательной вакцинации поддержал и глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он отметил, что в настоящее время в России наступает такой момент, когда нужно усилить темпы прививочной кампании от COVID-19. Только таким образом можно остановить пандемию, передает ФАН.

27 октября Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от COVID-19 фактически обязательной и бесплатной для всех.

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