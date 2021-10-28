Синоптик объяснила, почему автомобилисты могут не спешить менять резину

Колесо / Фото: Анна Быкова

Начиная с выходных, в столице ожидается теплая погода. Температура воздуха днем будет превышать показатели нормы на четыре–пять градусов. Поэтому еще можно аккуратно ездить на летней резине. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Москвичи, которые не успели поменять резину на зимнюю, могут не переживать. До конца нерабочих дней — 7 ноября — отрицательной температуры воздуха в столице не ожидается, осадков в виде даже мокрого снега тоже, — сказала специалист.

В субботу и воскресенье температура воздуха днем в Москве составит плюс 11–13 градусов. Начиная с 2 ноября температура опустится до плюс девяти градусов. Об этом ранее также предупреждала «ВМ» Татьяна Позднякова. Специалист рекомендовала жителям столицы по возможности отправиться за город в период нерабочих дней.

По прогнозам синоптиков, зимняя погода с устойчивым снежным покровом установится в Москве не раньше конца ноября. По данным Гидрометцентра, в следующем месяце показатель термометра может опуститься до минус 15 градусов ночью. Днем температурный диапазон будет в районе минус 1–6 градусов.