Шестнадцать человек пострадали при столкновении двух трамваев в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Санкт-Петербурге столкнулись два трамвая. Из-за инцидента пострадали 16 человек. Об этом в четверг, 28 октября, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

— Произошло попутное столкновение двух трамваев, пострадали 12 человек, — сообщил собеседник агентства.

Позже в ГУ МЧС сообщили ТАСС, что количество пострадавших возросло до 16.

Пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Им оказывается медицинская помощь. Проверку по факту случившегося будет проводить специальная комиссия, отметили в пресс-службе «Горэлектротранса». В настоящее время трамваи на участке, где произошла авария, не ходят.

25 октября ДТП с трамваем произошло и в столице. Водитель такси врезался в него на круге Чертановской улицы и улицы Красного Маяка на юге Москвы. Кадры с места происшествия позже появились в Сети. На них видно, что таксист выехал на рельсы и столкнулся с трамваем боковой частью вагона. Капот автомобиля смялся из-за сильного удара.

8 сентября водитель автомобиля Kia врезался в трамвай на северо-западе Москвы, после чего оказался заблокирован. На помощь пострадавшему были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе ПСО № 204 пожарно-спасательного центра, а также специалисты ГБУ «Автомобильные дороги». Спасателям и пожарным удалось деблокировать мужчину, а затем его передали бригаде скорой помощи.