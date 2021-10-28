Терапевт назвала главный симптом, указывающий на наличие тромбов

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Самым главным признаком того, что в сосудах могли образоваться тромбы, являются отеки и ощущение тяжести в ногах. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист также подчеркнула, что проверяться на наличие тромбов в сосудах следует в обязательном порядка всем перенесшим COVID-19, особенно тем, у кого имеются сопутствующие заболевания.

— Первым сигналом, свидетельствующим о наличии проблемы, служат возникновение отеков и чувство тяжести в нижних конечностях. Это признаки того, что происходит закупорка кровеносных сосудов.

Прибавить в объеме, по слова врача, могут и другие части тела.

— Любые отеки и болевые ощущения должны вас насторожить и стать поводом пройти обследование. Часто отечность бывает односторонней, что очень бросается в глаза, и является признаком нарушения работы кроветворных органов. Над проблемными участками кожный покров истончается, он приобретает характерный глянцевый блеск, появляется синюшность, — отметила медик.

Лапа также добавила, что чаще всего подобная проблема возникает у людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и аутоиммунными недугами.