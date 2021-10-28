Юрист объяснил, за какую самодеятельность владелец квартиры может получить штраф

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Собственники жилья в многоквартирных домах частенько рискуют получить серьезный штраф. За какие поступки возможно подобное наказание рассказалюрист Илья Глушко.

По словам специалиста, чаще всего россияне грешат самостоятельной перепланировкой жилья. Сумма штрафа в этом случае составляет 2-2,5 тысячи рублей. Помимо этого, собственник получает предписание, согласно которому нарушение надо будет устранить в определенный срок.

Более серьезную сумму придется заплатить тем, кто решил самовольно подключиться к тепловым или электрическим сетям.

— Размер штрафа в этом случае доходит до 15 тысяч рублей. Если же собственник решил совершить это нарушение повторно, то ему нужно будет оплатить в госбюджет сумму уже до 30 тысяч рублей, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Глушко также добавил, что, отказ в допуске в жилое помещение сотрудников специализированных организаций, которые занимаются ремонтом и обслуживанием газового оборудования, обойдется владельцу квартиры в 1000 - 2000 рублей. Но если из-за этого возникла авария или угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, будет выписан штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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