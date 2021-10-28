Экс-сотрудник администрации Чеховского района предстанет перед судом

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника администрации Чеховского района Игоря Грыжанова. Он обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 500 миллионов рублей. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По версии следствия, в 2004-2016 годах Грыжанов совместно с сообщниками вносил в межевые документы ложные сведения. Делалось это для незаконного приобретения земельных участков, расположенных на территории Чеховского района.

Кроме того, злоумышленники изготовили поддельные документы о передаче трех земельных участков площадью от 1,4 до 5 тысяч гектаров в собственность различных организаций. Эти документы Грыжанов и другие фигуранты дела предоставили в отделы Росреестра и Кадастровой палаты. С помощью них мошенники завладели участками стоимостью более 500 миллионов рублей.

Грыжанов долгое время скрывался. В 2020 году он был задержан в Германии, а в этом году его экструдировали в Россию.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Чеховский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что суд в Москве арестовал подозреваемых в похищении москвича, которое произошло летом текущего года. Злоумышленники требовали от своей жертвы 100 миллионов рублей в качестве выкупа.