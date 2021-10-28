Песков опроверг сообщения о «перезапуске» информационной кампании по вакцинации

Фото: Администрация президента РФ

Темпы вакцинации в России растут. Кампания по ее стимулированию будет продолжаться. Об этом в четверг, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Темпы вакцинации пошли вверх, слава богу. Хочется надеяться, что не ослабнет эта тенденция с завершением режима нерабочих дней. Но сейчас существенно возросли темпы, — передает его слова РИА Новости.

Он также сравнил кампанию по стимулированию вакцинации с ездой на велосипеде и заявил, что ее не собираются перезапускать. Потому что она уже идет и будет продолжаться.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в среднем по России доля привитых от коронавирусной инфекции первым компонентом составляет 67,8 процента от планового количества. Она напомнила, что осенью 2021 года коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен был достигнуть 80 процентов от взрослого населения. По ее словам, за последние шесть недель в России наблюдается рост числа заболевших COVID-19.

Президент России Владимир Путин 25 октября провел заседание с членами правительства РФ, на котором дал ряд поручений. Подробнее о самых главных — в материале «Вечерней Москвы».