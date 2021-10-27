Голикова рассказала о доле россиян, привитых первым компонентом вакцины от COVID-19

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В среднем по России доля привитых от коронавирусной инфекции первым компонентом составляет 67,8 процента от планового количества. Об этом в среду, 27 октября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что осенью 2021 года коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен был достигнуть 80 процентов от взрослого населения.

— На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8 процента, — сказала Голикова на совещании с регионами.

По ее словам, за последние шесть недель в России наблюдается рост числа заболевших COVID-19, пишет РИА Новости.

За последние сутки в России зафиксировали 37 930 новых случаев коронавируса. Количество летальных исходов за последние 24 часа составило 1069. Российские медики за сутки вылечили еще 20 690 пациентов. Таким образом, за все время пандемии количество случаев COVID-19 в стране составляет 8 279 573. Полностью выздоровели после прохождения лечения 7 186 611 пациентов, скончались 231 669 человек.

Российский президент Владимир Путин 25 октября отдал новые поручения по поводу коронавирусной инфекции. До 15 ноября необходимо обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса.

Кроме того, Путин поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.