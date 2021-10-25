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«Два выходных на вакцинацию и больничные»: Путин дал ряд поручений по борьбе с COVID-19

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
«Два выходных на вакцинацию и больничные»: Путин дал ряд поручений по борьбе с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел заседание с членами правительства РФ на котором дал ряд поручений. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщается на сайте Кремля.

— С учетом ранее данных поручений обеспечить проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), — говоритсяв перечне.

Согласно поручениям президента России, необходимо:

— Усилить соблюдение всех противоэпидемических мер. В том числе запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

— До 30 ноября утвердить оформление больничных для переболевших или контактировавших с больными коронавирусом, а также обеспечить соблюдение ими режима самоизоляции.

— До 15 ноября увеличить объемы тестирования граждан на коронавирус.

— Обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям с сохранением зарплаты для проведения вакцинации от коронавируса и нарастить темпы вакцинации в стране, особенно для пожилых людей и россиян с хроническими заболеваниями.

— Порекомендовать регионам ввести самоизоляцию для непривитых людей старше 60 лет, перевести пожилых и хронических больных сотрудников на удаленную работу на 4 недели, ввести систему QR-кодов.

— До 15 декабря направить в наиболее пострадавшие от пандемии регионы бригады медицинских специалистов, чтобы они помогали на месте.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

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