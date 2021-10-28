Ректора Шанинки Сергея Зуева выписали из больницы после операции

Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС

Ректора Шанинки Сергея Зуева, который является фигурантом уголовного дела Раковой, выписали из больницы после операции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

20 октября Сергей Зуев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

— Он сердечник, у него гипертоническая болезнь, — сказал адвокат, уточнив, что ректора госпитализировали на скорой помощи в обычную больницу.

Накануне Зуеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев совместно с соучастниками похитил средства, которые принадлежали ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Эти средства были предоставлены фондом Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка), ректором которой является обвиняемый, для выполнения научных исследований.

Также 19 октября Столичная прокуратура подала жалобу на решение Тверского районного суда, который 13 октября отказался поместить в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Дело Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.