Ректора Шанинки Сергея Зуева выписали из больницы после операции

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Дело Раковой
Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.
Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».
Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.
6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.
Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.