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Москвичам напомнили о возможности прокатиться по канатной дороге по льготному тарифу

Ирина Игнатенко

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Москвичам напомнили о возможности прокатиться по канатной дороге по льготному тарифу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Многодетные семьи, студенты, дети, ветераны и инвалиды имеют право проехать по Московской канатной дороге по специальным тарифам. Об этом сообщил директор канатной дороги Михаил Лобачев.

— На сегодняшний день у нас есть несколько тарифов, один из которых бесплатный — это категория инвалидов первой группы, дети до шести лет и ветераны Великой Отечественной войны, — рассказал он в комментарии РИАМО.

Он добавил, что льготные тарифы действуют для многодетных семей, инвалидов второй и третьей групп, детей-инвалидов, студентов. Кроме того, в праздничные дни часто проходят различные акции и можно купить билет по сниженной цене.

Он напомнил, что оплатить проезд по канатной дороге можно транспортной картой «Тройка» с опцией «Кошелек». В среднем таким способом пользуются около тысячи пассажиров в неделю.

Канатная дорога в столице открылась в 2018 году. На маршруте расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники».

До этого Михаил Лобачев рассказал, что на Московской канатной дороге используется уникальная система быстрой стрелки, которая позволяет единовременно выпускать на одной линии закрытые кабины и кресельные подъемники для спортсменов.

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