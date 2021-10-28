Почти 2600 нарушений ПДД выявили автоинспекторы во время «пешеходного рейда»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД выявили почти 2600 нарушений правил дорожного движения (ПДД) в ходе профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое прошло 26 октября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 октября.

Во время «пешеходного рейда» автоинспекторы пресекли 1456 нарушений со стороны пешеходов и еще 1100 нарушений водителей. В последнем случае нарушения были связаны с непредоставлением преимущества движению пешеходов.

–– Инспекторы дорожно-патрульной службы особое внимание уделили таким нарушениям, как переход улицы в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед близко идущим транспортом, — говорится в сообщении ГИБДД.

До этого в Госавтоинспекции рассказали, что за девять месяцев текущего года сотрудники ведомства выявили более 170 тысяч нарушений ПДД, связанных с использованием ремней безопасности. Большую часть таких нарушений регистрировали комплексы фотовидеофиксации — почти 70 процентов от общего числа.

Оставшуюся часть водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, выявляли инспекторы ДПС.