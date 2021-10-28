Лишать водителей прав за систематические грубые нарушения ПДД предложили в России

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За систематическое грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) водителей могут лишать прав на срок от одного до полутора лет. Соответствующую инициативу в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) внесло министерство юстиции РФ.

— В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года), — цитирует ТАСС положение кодекса.

Новый КоАП направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации. После согласования и финальной доработки он появится на федеральном портале нормативных правовых актов.

До этого сообщалось, что министерство юстиции РФ вместе с другими ведомствами готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где будут новые штрафы для водителей. Наказывать россиян по новым статьям начнут в 2022 году.

Так, штраф за шины, свет и другие неисправности в настоящее время составляет 500 рублей. Он предусмотрен за неисправности, которые перечислены в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации...». В список внесут новые пункты. Планируют расширить список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины. Штрафы вступят в силу с 1 марта 2022 года.