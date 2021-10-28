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Столичные власти рассказали о работе городских служб во время нерабочих дней

Дарья Чентаева

Общество
Столичные власти рассказали о работе городских служб во время нерабочих дней
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во время нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября включительно — все организации Комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать заявки москвичей онлайн. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях и на предприятиях КГХ временно приостановлен прием граждан. Однако все специалисты продолжат работу в онлайн-режиме и будут принимать информацию по телефонам, электронной почте, через личные кабинеты граждан, — сообщил заммэра.

Петр Бирюков отметил, что в настоящее время практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить в онлайн-режиме.

— Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям — оперативно решать бытовые вопросы. Причем востребованность онлайн-сервисов жилищно-коммунальной сферы растет: только за прошлый год услугами ЖКХ онлайн москвичи воспользовались около 60 миллионов раз, — заключил глава Комплекса городского хозяйства.

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Петр Бирюков добавил, что горожане могут обратиться с любым коммунальным вопросом в Единый диспетчерский центр.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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