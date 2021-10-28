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Около 400 литров плазмы в неделю заготавливают в Москве для пациентов с COVID-19

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Около 400 литров плазмы в неделю заготавливают в Москве для пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице каждую неделю заготавливают около 400 литров плазмы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.

— На сегодняшний день мы провели уже 40 тысяч донаций плазмы. Примерно в неделю заготавливаем 400 литров. Создали специальный новый пункт современный, — отметила заммэра.

По словам Анастасии Раковой, плазму переболевших COVID-19 столичные медики используют с самого начала пандемии коронавируса.

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В четверг, 28 октября Анастасия Ракова рассказала, что в Москве выросло число желающих пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Каждый день в столице вакцинируются 26–27 тысяч человек.

В России за сутки установлено 40 096 новых случаев COVID-19. По количеству заболевших продолжает лидировать столица, где выявили за сутки 8440 случаев коронавируса. За ней идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.

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