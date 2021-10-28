Около 400 литров плазмы в неделю заготавливают в Москве для пациентов с COVID-19
В столице каждую неделю заготавливают около 400 литров плазмы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 28 октября.
— На сегодняшний день мы провели уже 40 тысяч донаций плазмы. Примерно в неделю заготавливаем 400 литров. Создали специальный новый пункт современный, — отметила заммэра.
По словам Анастасии Раковой, плазму переболевших COVID-19 столичные медики используют с самого начала пандемии коронавируса.
В четверг, 28 октября Анастасия Ракова рассказала, что в Москве выросло число желающих пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Каждый день в столице вакцинируются 26–27 тысяч человек.
В России за сутки установлено 40 096 новых случаев COVID-19. По количеству заболевших продолжает лидировать столица, где выявили за сутки 8440 случаев коронавируса. За ней идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.