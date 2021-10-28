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Строительные ограждения упали на младенца на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Строительные ограждения упали на младенца на северо-востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Молодцова Карта всех событий

Младенец попал в столичную больницу после того, как на него упали строительные ограждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 28 октября.

— На улице Молодцова на детскую коляску, в которой находился 11-месячный ребенок, упали строительные ограждения, установленные вокруг строящегося дома. Мальчик госпитализирован, — рассказала представитель ведомства.

По факту происшествия проводится прокурорская проверка, заключила Нефедова.

22 октября в подмосковном Талдоме из-за сильного ветра дерево упало на коляску, в которой был малыш 2020 года рождения. Девочка скончалась в больнице от полученных повреждений.

Прокуратура инициировала проверку по факту случившегося. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека».

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